15 тысяч цветов из Турции сожгли в Астане

Об этом 1 августа сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
«В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и надзора в ФКП “Международный аэропорт” города Астаны инспекторами Комитета государственной инспекции была выявлена партия из Турции, зараженная карантинным объектом — западным цветочным трипсом».
15 тыс. цветов изъяли и по решению суда уничтожили путем сжигания.
Западный цветочный трипс — это карантинный вредитель длиной около 1 миллиметра, который преимущественно обитает в тепличных условиях, поскольку там для него наиболее благоприятная среда существования. Один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений.