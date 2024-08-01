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15 тысяч цветов из Турции сожгли в Астане

В аэропорту Астаны выявили партию цветов, зараженную западным цветочным трипсом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Минсельхоз

Об этом 1 августа сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

«В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и надзора в ФКП “Международный аэропорт” города Астаны инспекторами Комитета государственной инспекции была выявлена партия из Турции, зараженная карантинным объектом — западным цветочным трипсом».

сказано в распространенном сообщении.

15 тыс. цветов изъяли и по решению суда уничтожили путем сжигания.

Западный цветочный трипс — это карантинный вредитель длиной около 1 миллиметра, который преимущественно обитает в тепличных условиях, поскольку там для него наиболее благоприятная среда существования. Один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений.