15 тысяч цветов из Турции сожгли в Астане

Западный цветочный трипс — это карантинный вредитель длиной около 1 миллиметра, который преимущественно обитает в тепличных условиях, поскольку там для него наиболее благоприятная среда существования. Один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений.