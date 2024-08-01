Петербуржцев предупредили о скрытой опасности малины

Чем полезна малина.
Садовая малина содержит витамины С, В, В2, В6, РР, Е, каротин. Варенье из малины — проверенное средство при простуде.
Кроме того, ягоды улучшает работу мозга, помогает избежать возрастных ухудшений памяти и способствует росту новых нервных клеток в головном мозге.
Также малина снижает сахар в крови и защищает сердце. Желающие скинуть несколько килограммов также оценят этот продукт. Дело в том, что малина помогает похудеть.
Известно, что малина показала свою эффективность в профилактике и борьбе с артритом, также она защищает кожу от старения.
Кому не стоит есть эту ягоду
Отказаться от малины следует аллергикам, у которых есть реакция на данный продукт. Кислые ягоды не рекомендуют есть гражданам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. С осторожностью нужно есть ягоду при заболевании почек.
В больших количествах кисло-сладкие плоды не стоит употреблять при подагре, бронхиальной астме. Лучше не есть ягоды кормящим матерям, чтобы не вызвать у ребенка аллергии. Беременным также стоит быть осторожнее.
Как выбрать качественную малину
Лучше покупать ягоды в контейнере из натуральных материалов. Речь идет о картоне или щепе. Перед покупкой стоит потрясти коробку. Ягоды должны свободно перемещаться внутри, если малина склеилась, от покупки лучше отказаться. Это признак того, что ягоды поразила плесень.
Ягоды должны быть чистыми, свежими, съемной зрелости, одного сорта, без повреждений и заболеваний. После покупки малину лучше съесть побыстрее, так как хранится она недолго. Продукт необходимо помыть.