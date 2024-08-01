Петербуржцев предупредили о скрытой опасности малины

В Северной столице продолжается лето. Это период, когда можно собрать в лесу, саду или огороде, а также купить на рынке и в магазинах свежие овощи, ягоды и фрукты. В частности, в садах и лесах продолжается сезон малины. Однако сотрудники петербургского Роспотребнадзора отмечают, что данная ягода может навредить здоровью. «ФедералПресс» рассказывает, как выбрать хорошую малину.