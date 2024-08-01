Площадь 1905 года в Екатеринбурге отдадут под каток

«Я как-то был с внучкой в ледовом городке, и там достаточно тесно. И это еще вопросы безопасности. Я бы очень хотел, чтобы у нас месяца 3−4 еще был каток, начиная с ноября до марта, как как раз на площади», — сказал Алексей Орлов.