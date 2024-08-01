Площадь 1905 года в Екатеринбурге отдадут под каток

Ледовый городок, как полагает градоначальник, следует перенести из-за тесноты на площади. По его мнению, для такого комплекса нужно более свободное пространство.
«Я как-то был с внучкой в ледовом городке, и там достаточно тесно. И это еще вопросы безопасности. Я бы очень хотел, чтобы у нас месяца 3−4 еще был каток, начиная с ноября до марта, как как раз на площади», — сказал Алексей Орлов.
О переносе ледового городка, по признанию главы, он задумался еще в 2021 году — в первый год своей работы. Однако, как отметил Орлов, горожане уже привыкли к местоположению ледового городка и было решено пока оставить все как есть.