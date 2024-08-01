Дорогу к двум СНТ в Уфе закрыли из-за дождевого паводка

Дорога, ведущая в СНТ «Казарез» и «Альбатрос», перекрыта для легкового транспорта, сообщает администрация Уфы. Причина — перелив трассы.
«Сейчас глубина перелива составляет порядка 40 см, протяжённость — около 100 м», — уточнили в мэрии.
Тем, кто сейчас находится на участках, власти обещают помочь с транспортировкой и эвакуацией. Для этого имеются необходимые плавсредства.
Напомним, реки Уфы поднялись из-за увеличения уровня осадков и сброса воды на Павловском водохранилище. Власти предупреждали о том, что перелив дорог в Демском и Ленинском районах столицы региона возможен.
Павловский гидроузел, как сообщалось накануне, продолжает работу в штатном режиме на транзит прибывающей воды.