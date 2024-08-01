Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты рассказали, как выбрать йогурт

В общественном объединении «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» рассказали, как правильно выбирать йогурт, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

Активист в сфере защиты прав потребителей Биатан Жанна в рамках реализации социального проекта, направленного на обеспечение безопасности и качества товаров в городе Костанае, на получение потребителями информации о товарах, а также о продавцах (изготовителях), исполняемого общественным объединением «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», в одном из магазинов города Костаная купила йогурт «Йогурт с фруктовым наполнителем “Персик-Маракуйя с массовой долей жира 1,0%” и затем передала на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ “Национальный центр экспертизы” КСЭК МЗ РК по Костанайской области на соответствие техническим регламентам Таможенного союза 033/2013 “О безопасности молока и молочной продукции” и 022/2011 “Пищевая безопасность в части ее маркировки”.

Производителем продукта «Йогурт с фруктовым наполнителем “Персик-Маракуйя с массовой долей жира 1,0%” является ОАО “Бабушкина крынка” — управляющая компания холдинга “Могилевская молочная компания “Бабушкина крынка”, Республика Беларусь.

В результате проведенных микробиологических исследований выявлено:

  • отсутствует информация на государственном языке;
  • молочнокислые микроорганизмы в количестве менее 1*106 КОЕ/г, тогда как по норме согласно техническому регламенту о безопасности молока и молочной продукции должно быть не менее 1*107 КОЕ/г.

По данным специалистов лаборатории, наличие колоний молочнокислых микроорганизмов является полезным составом в йогурте.

Снижение молочнокислых микроорганизмов может быть обусловлено несколькими причинами: нарушением процесса сквашивания, несоблюдением температурного режима хранения.

К сведению потребителей

При покупке обращайте внимание на дату изготовления и срок хранения. Чем более свежий йогурт, тем он полезнее — отмечают эксперты отдела микробиологических исследований.

«Также не рекомендуется покупать продукты, если есть признаки недоброкачественности, невозможно определить срок годности продукта, повреждена потребительская тара/упаковка, информация на упаковке не поддается прочтению, скоропортящиеся продукты реализуются без соблюдения температурного режима, температура хранения продуктов отличается от температуры, указанной изготовителем на этикетке».

отметила специалист по защите прав потребителей Жанна Урметхановна.

Результаты материалов исследований направлены в соответствующие органы для принятия мер в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

Эксперт по защите прав потребителей рекомендует обращать внимание на маркировку продукта, которая должна содержать следующие сведения:

  1. наименование пищевой продукции;
  2. состав пищевой продукции;
  3. количество пищевой продукции;
  4. дату изготовления пищевой продукции;
  5. срок годности пищевой продукции;
  6. условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
  7. наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя — изготовителя пищевой продукции (далее — наименование и место нахождения изготовителя);
  8. рекомендации и (или) ограничения по использованию;
  9. показатели пищевой ценности пищевой продукции;
  10. сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее — ГМО);
  11. единый знак обращения продукции на рынке государств — членов ЕАЭС.

Информация должна быть нанесена на русском и на государственном языке.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта — общественным объединением «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей».

Распространяемая ОО «МОО по ЗПП» информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.