Эксперты рассказали, как выбрать йогурт

Активист в сфере защиты прав потребителей Биатан Жанна в рамках реализации социального проекта, направленного на обеспечение безопасности и качества товаров в городе Костанае, на получение потребителями информации о товарах, а также о продавцах (изготовителях), исполняемого общественным объединением «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», в одном из магазинов города Костаная купила йогурт «Йогурт с фруктовым наполнителем “Персик-Маракуйя с массовой долей жира 1,0%” и затем передала на комплексное исследование в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ “Национальный центр экспертизы” КСЭК МЗ РК по Костанайской области на соответствие техническим регламентам Таможенного союза 033/2013 “О безопасности молока и молочной продукции” и 022/2011 “Пищевая безопасность в части ее маркировки”.