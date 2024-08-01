Посвященный 110-летию начала Первой мировой войны митинг прошел в Минске

«Как и тогда, наши геополитические конкуренты в лице Вашингтона и европейских столиц стремятся любыми способами — будь то через санкции или поставки оружия киевскому режиму — ослабить и Россию, и Беларусь, а также вбить клин и посеять вражду между братскими народами наших стран и соседней Украины».