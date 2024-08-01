Посвященный 110-летию начала Первой мировой войны митинг прошел в Минске

Митинг прошел 1 августа, в мероприятии приняли участие представители посольства РФ в республике, Россотрудничества, общественных объединений «Потомки казаков России» и «Союз казаков», неравнодушные минчане.
Выступая перед присутствующими, второй секретарь посольства РФ Марина Егорова отметила, что военный конфликт, охвативший весь земной шар, унес жизни миллионов людей, в том числе белорусов и россиян. По ее словам, сегодня вражеские танки былых противников снова «утюжат» исконно славянские земли.
«Как и тогда, наши геополитические конкуренты в лице Вашингтона и европейских столиц стремятся любыми способами — будь то через санкции или поставки оружия киевскому режиму — ослабить и Россию, и Беларусь, а также вбить клин и посеять вражду между братскими народами наших стран и соседней Украины».
Она отметила, что важно понимать причины этих трагических событий и делать выводы с приложением их к реалиям сегодняшнего дня.
«Увековечение подвигов героев тех времен, бережное отношение к воинским захоронениям людей, отдавших свои жизни за сохранение нашего с вами “генетического кода”, — это наша общая задача и ответственность», — подчеркнула дипломат.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Михаил Смольянинов отметил, что отдельные территории современной Беларуси во время Первой мировой войны находилась под оккупацией два с половиной года, страна понесла огромные материальные и человеческие потери.
«Здесь дислоцировались германские войска, их численность в 1917 году составляла больше миллиона человек, а со стороны русских — полтора миллиона».
О необходимости создания музея истории Первой мировой войны в Беларуси и восстановления памяти о героических предках высказался представитель ОО «Потомки казаков России» Владимир Панкратов.
«Нужно этот музей открыть, чтобы молодежь знала, что и тогда белорусы были сильными и храбрыми воинами», — сказал он.
В митинге также приняла участие жительница Минска Людмила Иванова, которая принесла портрет своего деда — Павла Конопляникова, воевавшего в Первой мировой. Женщина рассказала, что вместе с родственниками она собирает информацию о своем родственнике и попросила помочь в этом вопросе представителей российского посольства.