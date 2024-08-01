«Белпочта» подняла тариф на международные отправления

«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений, сообщается на сайте предприятия.
Так, с 1 августа изменены тарифы «Белпочты» на пересылку международной письменной корреспонденции, посылок и отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны.
Как пояснили в пресс-службе предприятия, изменение связано с логистическими ограничениями при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям. Поэтому для обеспечения пересылки и доставки международных почтовых отправлений «Белпочта» использует альтернативные способы перевозки.
— Это влечет за собой дополнительные расходы, — указали в пресс-службе.
На данный момент «Белпочтой» осуществляется прием международных почтовых отправлений в более чем 180 стран. Весь перечень, а также тарифы опубликованы на официальном сайте.
— Тарифы на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны сохранятся на прежнем уровне, — прокомментировали в «Белпочте».