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«Белпочта» подняла тариф на международные отправления

Тарифы на пересылку международных отправлений повышены «Белпочтой».

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений, сообщается на сайте предприятия.

Так, с 1 августа изменены тарифы «Белпочты» на пересылку международной письменной корреспонденции, посылок и отправлений международной ускоренной почты в некоторые страны.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, изменение связано с логистическими ограничениями при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям. Поэтому для обеспечения пересылки и доставки международных почтовых отправлений «Белпочта» использует альтернативные способы перевозки.

— Это влечет за собой дополнительные расходы, — указали в пресс-службе.

На данный момент «Белпочтой» осуществляется прием международных почтовых отправлений в более чем 180 стран. Весь перечень, а также тарифы опубликованы на официальном сайте.

— Тарифы на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны сохранятся на прежнем уровне, — прокомментировали в «Белпочте».