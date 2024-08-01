Работы по программе «Наш двор» в Казани выполнены на 70%

Работы во дворе домов № 28, № 28а, № 30 по ул. Четаева начались 1 июля, а завершить их планируется уже к 30 августа. «Благодаря раису Татарстана Рустаму Минниханову и его программе “Наш двор” обновляются казанские дворы. Этим домам на улице Четаева четверть века, а были территории, которые 50−65 лет не видели благоустройства. Спасибо вам, жителям, за то, что вы активно участвуете в реализации программы и не только в формате голосования», — сказал глава города Ильсур Метшин. Он добавил, что жители сами собрали средства для устройства дополнительных парковочных мест и замены песчаного покрытия площадки на резиновую крошку.