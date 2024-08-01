Работы по программе «Наш двор» в Казани выполнены на 70%

В этом году в Казани благоустроят территории 454 домов общей площадью более 530 тыс. кв.м, в которых проживают 100 тысяч горожан. На сегодня работы по программе «Наш двор» в городе выполнены на 70,5%: отремонтированы территории 126 домов, возле еще 222 многоквартирных зданий благоустройство продолжается.
Работы во дворе домов № 28, № 28а, № 30 по ул. Четаева начались 1 июля, а завершить их планируется уже к 30 августа. «Благодаря раису Татарстана Рустаму Минниханову и его программе “Наш двор” обновляются казанские дворы. Этим домам на улице Четаева четверть века, а были территории, которые 50−65 лет не видели благоустройства. Спасибо вам, жителям, за то, что вы активно участвуете в реализации программы и не только в формате голосования», — сказал глава города Ильсур Метшин. Он добавил, что жители сами собрали средства для устройства дополнительных парковочных мест и замены песчаного покрытия площадки на резиновую крошку.
Ильсур Метшин напомнил, что с учетом 2024-го по программе, которая продолжается пятый год, в Казани будут обновлены территории 2283 домов, а положительные изменения в своих дворах ощутят полмиллиона горожан.
Председатель ТСЖ Маргарита Белевских проживает в доме на ул. Четаева с 2004 года. По ее словам, соседи живут активно и дружно, содержат двор в порядке. Она рассказала мэру, что ранее двор не имел обустроенных тротуаров, поэтому жителям приходилось пользоваться проезжей частью: «Мы очень давно просили сделать пешеходную дорожку с внешней стороны дома, чтобы дети могли ходить в школу». Так, по республиканской программе во дворе обустроят пешеходные дорожки площадью 1,1 тысячи кв.м и отремонтируют еще 127 кв.м тротуаров. Также обновят 4,7 тысячи кв.м асфальта. Дорожные работы на сегодня выполнены на 60%.
За счет неиспользуемых площадей число парковочных мест увеличат до 165 — дополнительно будет обустроено 28 машиномест. Кроме того, на средства ТСЖ появятся 29 стояночных мест с внешней стороны одного из домов. Ранее во дворе отремонтировали сети теплоснабжения.
На территории домов было три детских площадки — их переоборудуют. Для юных жильцов установят два комплекса с двумя качелями, песочницей и каруселью. По словам Маргариты Белевских, жители двора решили на одной из игровых зон уложить резиновое покрытие, а по периметру высадить каштаны. Работы выполнят за счет средств ТСЖ, так как программа «Наш двор» предусматривает лишь установку основания площадки. Любители активного образа жизни смогут тренироваться на зоне для воркаута.
Возле каждой площадки и вблизи подъездов установят 14 скамеек для отдыха. Также во дворе появятся 10 урн, 18 парковочных столбиков, 28 опор освещения — работы выполнены на 40%. За домом № 30 оборудуют площадку для сбора мусора — взамен старых металлических контейнеров региональный оператор УК «ПЖКХ» закупит контейнеры с роликами и крышками.
Напомним, в этом году по итогам работ по программе «Наш двор», которую курирует Институт развития городов РТ, жители получат порядка 5 тыс. парковочных мест, а также скамейки и урны, детское, спортивное и хозяйственно-бытовое оборудование. Кроме того, во дворах обустроят контейнерные площадки и подключат наружное освещение.
Всего за четыре года реализации программы в Казани благоустроили 1829 территорий домов, где отремонтировали 2,5 млн кв.м асфальтобетонного покрытия.
Диляра Гафурова.