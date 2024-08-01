Двое челябинских рабочих застряли на стене высотки из-за обрыва троса

Сегодня, 1 августа, в Челябинске у строительной люльки на стене возводимой новостройки оборвался трос. Двое находившихся в подъемном устройстве рабочих оказались заблокированы в опасном положении на уровне шестого этажа. Чтобы спустить их вниз, потребовалась помощь пожарных, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.