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Двое челябинских рабочих застряли на стене высотки из-за обрыва троса

Пострадавших сняли пожарные.

Сегодня, 1 августа, в Челябинске у строительной люльки на стене возводимой новостройки оборвался трос. Двое находившихся в подъемном устройстве рабочих оказались заблокированы в опасном положении на уровне шестого этажа. Чтобы спустить их вниз, потребовалась помощь пожарных, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Производственное ЧП случилось по адресу ул. Лесопарковая, 7д. Прибывшие спасатели увидели, что люлька держится на одном тросе, и поспешили на помощь. Они установили к зданию автолестницу и спустили по ней пострадавших.

Спасенные мужчины от госпитализации отказались.