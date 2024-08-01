В Казани появились фандоматы для сбора бутылок и банок

Жители Казани, сдавшие тару, получат бонусы в приложении, их можно будет на скидки у партнеров проекта, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Фандомат принимает пустые, сухие и чистые бутылки и банки объемом до 2 л. На переработку можно сдать как одну, так и сразу несколько тар, за каждую начислят 10 бонусов.
Для удобства граждан на экране есть инструкция. Чтобы получить бонусы, нужно указать номер телефона. Обмена бонусов на скидки совершается в приложении.
Фандоматы находятся в мастерской парка «Салават Купере» и около кафешки в Горкинско-Ометьевском лесу по адресу: проспект Победы, дом № 69.
Фандоматы — это автоматизированные устройства по приёму тары для дальнейшей переработки. Умные алгоритмы, встроенные в фандомат, позволяют идентифицировать и собирать тару, которая в дальнейшем может быть переработана.