В Казани назвали сквер в честь Айрата Хайруллина

Сквер находится между ул. Газовой, 7 и ул. Качаловой, 113. Он был создан по инициативе семьи Айрата Хайруллина и «Фонда Хайруллина». Строительство обошлось в 18 млн руб. из средств семьи. Завершение строительных работ может стоить еще 8 млн.