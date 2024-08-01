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В Казани назвали сквер в честь Айрата Хайруллина

В Казани в день рождения депутата Госдумы и предпринимателя Айрата Хайруллина открыли сквер в его честь.

Старший брат политика Илшат Хайруллин выступил с речью на церемонии открытия. Об этом сообщили в «Реальном времени».

Сквер находится между ул. Газовой, 7 и ул. Качаловой, 113. Он был создан по инициативе семьи Айрата Хайруллина и «Фонда Хайруллина». Строительство обошлось в 18 млн руб. из средств семьи. Завершение строительных работ может стоить еще 8 млн.

Айрат Хайруллин погиб 7 февраля 2020 года при крушении вертолета Bell 407 под Казанью. Сегодня ему могло бы исполниться 54 года.

В январе 2023 года сообщили, что ул. 2-ю Газовую переименовали в честь погибшего предпринимателя.