В Казани назвали сквер в честь Айрата Хайруллина

Старший брат политика Илшат Хайруллин выступил с речью на церемонии открытия. Об этом сообщили в «Реальном времени».
Сквер находится между ул. Газовой, 7 и ул. Качаловой, 113. Он был создан по инициативе семьи Айрата Хайруллина и «Фонда Хайруллина». Строительство обошлось в 18 млн руб. из средств семьи. Завершение строительных работ может стоить еще 8 млн.
Айрат Хайруллин погиб 7 февраля 2020 года при крушении вертолета Bell 407 под Казанью. Сегодня ему могло бы исполниться 54 года.
В январе 2023 года сообщили, что ул. 2-ю Газовую переименовали в честь погибшего предпринимателя.