На пляжах Алушты выявлены нарушения

По ее словам, на береговой линии курорта обнаружены нарушения санитарного состояния и размещения пляжного инвентаря — шезлонгов, лежаков и пляжных зонтов, которые должны занимать не более 40% территории.
«Не все пользователи пляжей соблюдают данные требования. Одним из них является пляж для людей с ограниченными физическими возможностями. К арендатору пляжа применено административное наказание за благоустройство территории с указанием сроков устранения выявленных замечаний».
Кроме того, ряд замечаний выявлен на самой набережной.
«Посещая сегодня набережную, сделала ряд замечаний как сотруднику пляжа, который лишает гостей тишины и покоя, предлагая услуги проката маломерных судов через громкоговорящие устройства. Так и субъектам хозяйствования, которые не выполняют поручение по установке дополнительных урн для сбора мусора на прилегающих территориях», — отметила градоначальник.
Огнева добавила, что для урегулирования вопросов туристы и местные жители могут обращаться на горячу линию администрации Алушты по номеру +7 978 965 46 85.