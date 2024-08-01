На пляжах Алушты выявлены нарушения

«Посещая сегодня набережную, сделала ряд замечаний как сотруднику пляжа, который лишает гостей тишины и покоя, предлагая услуги проката маломерных судов через громкоговорящие устройства. Так и субъектам хозяйствования, которые не выполняют поручение по установке дополнительных урн для сбора мусора на прилегающих территориях», — отметила градоначальник.