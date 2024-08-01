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На пляжах Алушты выявлены нарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Ряд нарушений выявлен на пляжах Центральной набережной Алушты. О результатах проверки глава администрации города Галина Огнева сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, на береговой линии курорта обнаружены нарушения санитарного состояния и размещения пляжного инвентаря — шезлонгов, лежаков и пляжных зонтов, которые должны занимать не более 40% территории.

«Не все пользователи пляжей соблюдают данные требования. Одним из них является пляж для людей с ограниченными физическими возможностями. К арендатору пляжа применено административное наказание за благоустройство территории с указанием сроков устранения выявленных замечаний».

сообщила Галина Огнева

Кроме того, ряд замечаний выявлен на самой набережной.

«Посещая сегодня набережную, сделала ряд замечаний как сотруднику пляжа, который лишает гостей тишины и покоя, предлагая услуги проката маломерных судов через громкоговорящие устройства. Так и субъектам хозяйствования, которые не выполняют поручение по установке дополнительных урн для сбора мусора на прилегающих территориях», — отметила градоначальник.

Огнева добавила, что для урегулирования вопросов туристы и местные жители могут обращаться на горячу линию администрации Алушты по номеру +7 978 965 46 85.

туризм и отдых