Брайан Ферри из Roxy Music анонсировал альбом из 81 песни

Музыкант Брайан Ферри, известный как основатель нью-вейв-группы Roxy Music, анонсировал бокс-сет к 50-летию творческой карьеры. Артист соберет свои избранные композиции в альбоме «Retrospective: Selected Recordings 1973−2023», который выйдет 25 октября.
Бокс-сет будет состоять из пяти дисков, общее число треков — 81: песни из каталога Roxy Music, новая композиция Star, каверы на хиты Боба Дилана A Hard Rain’s a-Gonna Fall (1962), She Belongs to Me (1965) и многое другое, пишет Pitchfork.
В бокс-сет также войдет 100-страничная книга с примечаниями и фото. Сокращенное издание The Best of Bryan Ferry также будет выпущено на двойном виниле и CD.
Последний на данный момент лонгплей Брайана Ферри Bitter-Sweet вышел в 2018 году.
Ранее фронтмен White Stripes Джек Уайт анонсировал сольный альбом No Name.