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На модернизацию завода по розливу воды в Бодайбо выделили 50 млн

Предприятие станет вторым в регионе, кто получил льготный займ на модернизацию.

Источник: Комсомольская правда

Завод по розливу воды получил от государства 50 миллионов рублей на обновление оборудования. Организация станет второй, кому одобрили льготный займ. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области получение денег стало возможно благодаря созданию новой программы поддержки.

— С помощью целевого финансирования со стороны министерства Фонд расширил перечень производственных отраслей, представители которых могут получить господдержку. Теперь займы по ставке от 1% годовых доступны и пищевым предприятиям региона, — подчеркнул министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Всего заводу было выделено 52,3 миллиона рублей, из них 24 млн предоставил Фонд развития промышленности. С помощью финансирования компания может увеличить выпуск продукции в два раза.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев при визите в ДНР встретился с главой республики Денисом Пушилиным.