На модернизацию завода по розливу воды в Бодайбо выделили 50 млн

— С помощью целевого финансирования со стороны министерства Фонд расширил перечень производственных отраслей, представители которых могут получить господдержку. Теперь займы по ставке от 1% годовых доступны и пищевым предприятиям региона, — подчеркнул министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.