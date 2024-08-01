Экс-директор футбольного клуба «Акжайык» взят под стражу

В Антикоре уточнили, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу.
«Расследование продолжается».
Другой информации от ведомства нет.
Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит.
Бывшего директора уральского футбольного клуба «Акжайык» задержали. Об этом стало известно Zakon.kz 1 августа 2024 года из сообщения Антикоррупционной службы.
В Антикоре уточнили, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу.
«Расследование продолжается».
Другой информации от ведомства нет.
Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит.