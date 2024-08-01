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Экс-директор футбольного клуба «Акжайык» взят под стражу

Бывшего директора уральского футбольного клуба «Акжайык» задержали. Об этом стало известно Zakon.kz 1 августа 2024 года из сообщения Антикоррупционной службы.

Источник: pexels

В Антикоре уточнили, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

«Расследование продолжается».

Пресс-служба Антикора

Другой информации от ведомства нет.

Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит.