Новая прогулочная территория появилась на Московском шоссе

— Мы постарались учесть все пожелания местных жителей, — признался глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Они активно участвовали в проектировании и хотели, чтобы акцент был сделан на озеленении. Здесь оно получилось очень качественным. Высадили хвойные деревья и кустарники, причём высаживали крупномеры, которые должны хорошо прижиться, и уже сейчас эстетически они выглядят очень хорошо. Сделали две детские площадки и освещение, которого здесь никогда не было, место лавочкам и урнам тоже нашлось.