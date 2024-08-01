Новая прогулочная территория появилась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Она протянулась от дома № 248 до дома № 266. На участке обустроили новые детские площадки и освещение.
— Мы постарались учесть все пожелания местных жителей, — признался глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — Они активно участвовали в проектировании и хотели, чтобы акцент был сделан на озеленении. Здесь оно получилось очень качественным. Высадили хвойные деревья и кустарники, причём высаживали крупномеры, которые должны хорошо прижиться, и уже сейчас эстетически они выглядят очень хорошо. Сделали две детские площадки и освещение, которого здесь никогда не было, место лавочкам и урнам тоже нашлось.
С начала сезона это уже седьмая территория, благоустроенная по программы «Формирование комфортной городской среды».
Здесь проложили дорожки и высадили саженцы. Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
— В действительности их намного больше, подчеркнул мэр. — Просто по некоторым из них еще оформляются документы. Однако нижегородцы уже гуляют по этим благоустроенным территориям.
В сквере на Московском шоссе большое внимание было уделено озеленению. Здесь высадили более полусотни хвойных и более 40 лиственных деревьев, более двух сотен кустарников, разбили газоны. Также на прогулочной территории проложили разветвленную сеть дорожек площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Нашлось место и для двух детских площадок с разным покрытием.
— Очень яркий контраст с тем, что было раньше. Территория была хоть и любима жителями, но запущена. Были и аварийные деревья, всё заросло. Не было дорожек, фонарей, детские элементы устарели, — признает и.о. главы администрации Канавинского района Александр Вовненко. — С учётом выделенных средств мы благоустроили данную территорию, и она сразу стала местом притяжения жителей. Я думаю, в ближайшие недели мы сдадим ещё один большой объект — на Мещерском бульваре. И тогда останется открыть еще одну территорию.
В сквере обустроили две детские площадки. Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Новый сквер уже оценили по достоинству и местные жители. Многие тут же вышли н прогулку целыми семьями.
— Результатом довольны — стало очень хорошо, красиво, удобно, и асфальт хороший, и брусчатка. Много деревьев, и детская площадка прекрасная, много ребятишек гуляет, — порадовалась местная жительница Зоя Картавина.