Памятник Алексею Балабанову появится в Екатеринбурге

По его словам, открытие памятника предлагается приурочить к объявлению 2026 года годом Уральского рока. Но по установке памятника Гененфельд призвал не дожидаться юбилеев. Орлову идея с памятником понравилась, но он посоветовал согласовать сам монумент с родственниками. Согласование установки памятника в городе, по словам мэра, уже взято в работу.
В прошлом году в широкий прокат вышла картина Константина Смилга, посвященная известному режиссеру Алексею Балабанову. Документальный фильм «Балабанов. Послесловие» был приурочен к 10-летней годовщине его смерти (Балабанов умер 18 мая 2013 года — прим. ЕАН). В фильме-разговоре собраны отрывки последних интервью выдающегося кинематографиста, публике представлены дневниковые записи знаменитого уральца.