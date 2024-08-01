Памятник Алексею Балабанову появится в Екатеринбурге

По его словам, открытие памятника предлагается приурочить к объявлению 2026 года годом Уральского рока. Но по установке памятника Гененфельд призвал не дожидаться юбилеев. Орлову идея с памятником понравилась, но он посоветовал согласовать сам монумент с родственниками. Согласование установки памятника в городе, по словам мэра, уже взято в работу.