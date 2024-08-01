Собянин объявил о начале строительства выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»

«Поздравляю с юбилеем ВДНХ. Это место, которое наиболее популярно в Москве как для москвичей, так и для гостей столицы. Благодаря выставке “Россия”, которая прошла недавно на территории ВДНХ, мы получили в прошлом году рекордный объем посещений — 35 млн человек побывали на ВДНХ», — рассказал Собянин, его слова приводит агентство «Москва».