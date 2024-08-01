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Собянин объявил о начале строительства выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства нового конгрессно-выставочного комплекса «ВДНХ Экспо». Он также поздравил москвичей с 85-летием выставочного комплекса и отметил, что это место продолжает притягивать к себе большое количество людей.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Поздравляю с юбилеем ВДНХ. Это место, которое наиболее популярно в Москве как для москвичей, так и для гостей столицы. Благодаря выставке “Россия”, которая прошла недавно на территории ВДНХ, мы получили в прошлом году рекордный объем посещений — 35 млн человек побывали на ВДНХ», — рассказал Собянин, его слова приводит агентство «Москва».

Согласно информации пресс-службы мэрии и правительства Москвы, площадь нового выставочного комплекса составит около 240 тыс. кв. м, что позволит проводить более 200 мероприятий в год. Завершение строительных работ ожидается в 2026 году.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве закрылась 8 июля, но продолжила работать в формате национального центра «Россия». Выставку посетили более18 млн человек. В июле президент России Владимир Путин приехал на церемонию закрытия выставки, где пообщался с финалистами конкурса «Это у нас семейное».

Собянин Сергей
строительство
выставки и музеи