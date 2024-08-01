День ВДВ в Ростове-на-Дону 2 августа 2024: Вместо фонтанов — выставки и мастер-классы

Официальных шествий в Ростове не проводят. Но, традиционно, десантники соберутся в городских парках, чтобы встретиться с теми, кто служил в ВДВ. Зачастую выйдут целыми семьями, причем супруги и дети нередко поддерживают главу семьи и надевают тельняшки. И, если в былые годы этот праздник ассоциировался с шумным купанием в фонтанах, то сейчас все изменилось.