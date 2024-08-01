День ВДВ в Ростове-на-Дону 2 августа 2024: Вместо фонтанов — выставки и мастер-классы

День ВДВ в Ростове-на-Дону 2 августа 2024 традиционно отметят все, кто служил в воздушно-десантных войсках. «Крылатой пехоте» исполняется 94 года! В этот день на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3.
Принято считать, что День ВДВ виновники торжества празднуют с шумно и с размахом. Выяснили, сохранилась ли такая привычка, и как отметят свой праздник десантники в Ростове и области в этом году.
Программа на День ВДВ — 2024 в Ростове-на-Дону
Официальных шествий в Ростове не проводят. Но, традиционно, десантники соберутся в городских парках, чтобы встретиться с теми, кто служил в ВДВ. Зачастую выйдут целыми семьями, причем супруги и дети нередко поддерживают главу семьи и надевают тельняшки. И, если в былые годы этот праздник ассоциировался с шумным купанием в фонтанах, то сейчас все изменилось.
— У нас в последние годы все проходит очень культурно. Наши десантники подают пример своим детям, — говорит директор Центрального парка им. М. Горького Марина Балберова. — Неизменной остается традиция: с раннего утра скульптурную композицию «Купец-коробейник» с котом со стороны Большой Садовой улицы уже одет в тельняшку, иногда и в берет. Порой наряжают и кота.
Ну и, конечно, по негласному правилу, в городе будут отключены фонтаны.
Площадь Защитников Отечества (пр. Стачки/ул. Зорге).
Возложение цветов к памятникам Герою Советского Союза Василия Маргелова и «Погибшим в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах».
Когда: 11.00.
Парк им. М. Горького.
— Выставка «Традиция побеждать. Герои СВО», организованная при поддержке Дома офицеров Южного военного округа Минобороны России, на центральной аллее парка.
— Мастер-класс «Кот Матроскин» от МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС».
Когда: 11.00.
Парк им. Октября.
— Выставка прикладного творчества «Город мастеров».
— Музыкальная программа «Крылатая гвардия».
Когда: 10.00.
Парк им. Н. Островского.
Военно-тактическая игра (лазертаг) для детей «Слава ВДВ!».
Когда: 11.00.
Парк «Осенний».
Спортивно-развлекательная программа «Крылатая пехота».
Когда: 11.00.
Парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Спортивно-развлекательная программа «Крылатая пехота».
Когда: 17.00.
Кроме того, торжественные мероприятия пройдут и в районных центрах. Например, в Азове десантники соберутся на площади Победы у памятника «Павшим в Афганистане и Чечне». В Новочеркасске в роще «Красная весна» назначены две встречи — в 9.00 у памятника воинам-интернационалистам и в 10.30 — у ДК на Парковом проспекте.
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