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Оконешниковскую ЦРБ оштрафовали за несвоевременный отчет о наркотиках

Больница должна выплатить 100 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Оконешниковский районный суд оштрафовал Центральную районную больницу. На привлечении медучреждения к административной ответственности настояла полиция.

Для лечения пациентов в числе прочих лекарств больница использует наркотические и психотропные средства и по закону должна за них отчитываться в наркоконтроль.

Однако годовой отчет об использовании этих препаратов в 2023 году Оконешниковская ЦРБ сдала с опозданием. В полиции составили протокол об административном правонарушении.

Окончательно вопрос о виновности больницы решался в суде. Представитель медучреждения претензий УМВД не признала, однако суд согласился с полицейскими.

За несвоевременное предоставление отчета Оконешниковскую ЦРБ оштрафовали на 100 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.