Оконешниковскую ЦРБ оштрафовали за несвоевременный отчет о наркотиках

Оконешниковский районный суд оштрафовал Центральную районную больницу. На привлечении медучреждения к административной ответственности настояла полиция.
Для лечения пациентов в числе прочих лекарств больница использует наркотические и психотропные средства и по закону должна за них отчитываться в наркоконтроль.
Однако годовой отчет об использовании этих препаратов в 2023 году Оконешниковская ЦРБ сдала с опозданием. В полиции составили протокол об административном правонарушении.
Окончательно вопрос о виновности больницы решался в суде. Представитель медучреждения претензий УМВД не признала, однако суд согласился с полицейскими.
За несвоевременное предоставление отчета Оконешниковскую ЦРБ оштрафовали на 100 000 рублей.
Решение не вступило в законную силу.