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Фонтаны в Новосибирске в День ВДВ не собираются отключать

Ранее в День ВДВ фонтаны, как правило, были отключены.

В пятницу, 2 августа, фонтаны МКУ «Горфонтан» в Новосибирске будут функционировать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее в этот день фонтаны обычно отключали. В 2023 году МКУ «Горфонтан» отмечало, что в этот день фонтаны отключаются, а некоторые из них даже сливаются.

Сейчас в Новосибирске более 30 работающих фонтанов, и только половина из них принадлежит муниципалитету.

Для десантников традиционное купание в фонтанах остается важной частью праздника. Это вызывает различные эмоции у горожан.

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