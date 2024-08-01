Фонтаны в Новосибирске в День ВДВ не собираются отключать

В пятницу, 2 августа, фонтаны МКУ «Горфонтан» в Новосибирске будут функционировать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Ранее в этот день фонтаны обычно отключали. В 2023 году МКУ «Горфонтан» отмечало, что в этот день фонтаны отключаются, а некоторые из них даже сливаются.
Сейчас в Новосибирске более 30 работающих фонтанов, и только половина из них принадлежит муниципалитету.
Для десантников традиционное купание в фонтанах остается важной частью праздника. Это вызывает различные эмоции у горожан.