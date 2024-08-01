Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Игры в кальмара»

Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» от Netflix выйдет 26 декабря. Американская компания опубликовала трейлер в среду, 31 июля, на своем YouTube-канале.
Под видео также опубликовано письмо зрителям от режиссера и сценариста проекта Хван Дон-хёка. Он напомнил, что первый сезон сериала вышел почти три года назад.
«Сон Ки-хун, который поклялся отомстить в конце первого сезона, возвращается и снова присоединяется к игре. Удастся ли ему отомстить? На этот раз фронтмен, похоже, тоже не из легких соперников. Жестокое столкновение между двумя их мирами продолжится в финале сериала», — говорится в письме режиссера.
Из трейлера следует, что третий, финальный сезон выйдет в 2025 году.
Продолжение «Игры в кальмара» было анонсировано еще летом 2022-го. Сериал из Южной Кореи вышел 17 сентября 2021 года и стал самым популярным сериалом Netflix за всю его историю. «Игра в кальмара» рассказывает о тайной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют ею ради огромного денежного вознаграждения.