Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Игры в кальмара»

Продолжение «Игры в кальмара» было анонсировано еще летом 2022-го. Сериал из Южной Кореи вышел 17 сентября 2021 года и стал самым популярным сериалом Netflix за всю его историю. «Игра в кальмара» рассказывает о тайной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют ею ради огромного денежного вознаграждения.