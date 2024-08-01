Охота на медведя открылась в Нижегородской области с 1 августа

Д 31 декабря разрешается добыть 369 особей. При этом добыча медвежат до одного года и самок с медвежатами 2024 года рождения запрещена. За браконьерство виновным грозит уголовная ответственность и возмещение вреда — придется заплатить 180 тысяч рублей за добычу самца и 300 тысяч рублей — за самку.