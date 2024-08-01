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Охота на медведя открылась в Нижегородской области с 1 августа

В регионе обитает больше 1400 косолапых.

Источник: Аргументы и факты

С 1 августа в Нижегородской области открылась охота на медведя. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Д 31 декабря разрешается добыть 369 особей. При этом добыча медвежат до одного года и самок с медвежатами 2024 года рождения запрещена. За браконьерство виновным грозит уголовная ответственность и возмещение вреда — придется заплатить 180 тысяч рублей за добычу самца и 300 тысяч рублей — за самку.

Всего в регионе насчитывается 1448 косолапых. Больше всего их обитает в Борском, Семеновский, Воскресенском, Краснобаковском, Ветлужском, Варнавинском, Ковернинском округах.

Напомним, в этом 2024 году в Нижегородской области выросли лимиты добычи диких животных.

флора и фауна