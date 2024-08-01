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Боец из Усть-Илимска погиб в зоне СВО

Жители простились с лейтенантом Алексеем Корнейчевым.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Илимске в последний путь проводили защитника Отечества Алексея Корнейчева. Мужчина погиб выполняя свой долг в зоне СВО. Об этом сообщила мэр города Анна Щекина.

— От себя лично, всех жителей Усть-Илимска, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего бойца. Разделяем с вами скорбь и горечь утраты, — поделилась Щекина.

Известно, что уроженец Усть-Илимска служил в звании лейтенанта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с участником спецоперации простятся в Тайшетском районе. Александр Сорокин героически погиб в возрасте 33-лет и посмертно был награжден орденом Мужества.