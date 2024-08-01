Боец из Усть-Илимска погиб в зоне СВО

— От себя лично, всех жителей Усть-Илимска, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего бойца. Разделяем с вами скорбь и горечь утраты, — поделилась Щекина.