Боец из Усть-Илимска погиб в зоне СВО

В Усть-Илимске в последний путь проводили защитника Отечества Алексея Корнейчева. Мужчина погиб выполняя свой долг в зоне СВО. Об этом сообщила мэр города Анна Щекина.
— От себя лично, всех жителей Усть-Илимска, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего бойца. Разделяем с вами скорбь и горечь утраты, — поделилась Щекина.
Известно, что уроженец Усть-Илимска служил в звании лейтенанта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с участником спецоперации простятся в Тайшетском районе. Александр Сорокин героически погиб в возрасте 33-лет и посмертно был награжден орденом Мужества.