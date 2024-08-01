Def Leppard готовят новый альбом

Гитарист рок-группы Def Leppard Вивиан Кэмпбелл сообщил, что коллектив собирается выпустить новый альбом. Предположительно, туда войдут песни, которые не попали в предыдущий лонгплей Diamond Star Halos (2022).
«На самом деле мы планируем выпустить альбом. Just Like 73 (новый сингл Def Leppard, выпущенный в июне — прим. ред.) должен был войти в Diamond Star Halos. Песня попросту не была закончена несколько лет назад. Вообще у нас было множество песен для Diamond Star. И мы постоянно пишем музыку, так что да, будет еще одна пластинка», — приводит слова музыканта Blabbermouth.
Альбом Diamond Star Halos вышел в 2022-м и тогда был первой за семь лет пластинкой Def Leppard. Он был хорошо принят критиками, отметившими традиционное глэм-рок-звучание коллектива.
Ранее Ник Мейсон из Pink Floyd заявил, что хотел бы использовать искусственный интеллект для создания новых песен группы.