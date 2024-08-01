Def Leppard готовят новый альбом

«На самом деле мы планируем выпустить альбом. Just Like 73 (новый сингл Def Leppard, выпущенный в июне — прим. ред.) должен был войти в Diamond Star Halos. Песня попросту не была закончена несколько лет назад. Вообще у нас было множество песен для Diamond Star. И мы постоянно пишем музыку, так что да, будет еще одна пластинка», — приводит слова музыканта Blabbermouth.