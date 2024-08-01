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Редкий диагноз поставили 9-летней девочке в Ростове

Ростовские врачи поставили необычный диагноз 9-летней девочке.

Редкое кожное заболевание передавалось несколько поколений подряд.

Как сообщили в донском Министерстве здравоохранения, родители привезли школьницу на прием в ОКДЦ. При осмотре врач-дерматовенеролог обнаружил уплотнения на руках и ступнях. Утолщения наблюдались только на ладонях и подошвах. После проведенных обследований выяснилось, что у ребенка редкое заболевание — кератодермия Унны-Тоста. При ней избыточное ороговение происходит на отдельных участках кожи и как правило не распространяется дальше.

По словам мамы девочки, у нее точно такие же уплотнения. Аналогичная ситуация и с бабушкой. Заболевание передавалось из поколения в поколение. Женщины даже не догадывались, что это болезнь, и пользовались кремами с мочевиной, чтобы смягчить кожу.

здоровье