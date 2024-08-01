Три истории успешного внедрения технологий ИИ в самых разных отраслях

«Модуль искусственного интеллекта помогает системе быть более гибкой и учитывать больше значимых факторов. Нейросети обучаются на архивных данных — это огромный объем информации, ведь фиксируются действия диспетчеров, их решения в тех или иных ситуациях за очень долгий срок. При этом используется опыт не одного человека, а всех четырех диспетчеров, которые работают посменно. Нейросеть учится оценивать ситуацию так же, как это делают люди, учитывать неявные моменты и, например, делать так, чтобы пассажирам не приходилось обходить грузовые составы по пути на соседнюю платформу», — пояснил Андрей Новиков.