Мэр Омска призвал братьев-десантников не купаться в фонтанах

«В очередной раз напоминаю, что купание в фонтанах не является признаком силы, мужества и верности присяге. И не забываем, что на наших примерах учатся наши дети. Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, десантное братство не подведет, и праздник пройдет без эксцессов», — написал он.