Мэр Омска призвал братьев-десантников не купаться в фонтанах

Завтра, 2 августа, Россия отметит День Воздушно-десантных войск. Откуда пошла традиция купаться в этот праздник в фонтанах, доподлинно неизвестно, как и то, все ли купальщики действительно являются десантниками.
Омских героев праздника от фонтанных заплывов попросили воздержаться. Соответствующее обращение к «братьям-десантникам, военнослужащим, ветеранам ВДВ» в своем телеграм-канале написал мэр Сергей Шелест, в свое время тоже служивший в этом роде войск.
«В очередной раз напоминаю, что купание в фонтанах не является признаком силы, мужества и верности присяге. И не забываем, что на наших примерах учатся наши дети. Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, десантное братство не подведет, и праздник пройдет без эксцессов», — написал он.
Как уже сообщала «КП-Омск», синоптики пообещали омичам очень жаркий август. Так что, скорее уж, сила и мужество потребуются, чтобы от купания в фонтанах воздержаться.