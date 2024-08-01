Еще один международный авиамаршрут появится в Беларуси

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Лукашенко одобрил межправительственное соглашение о полетах в Кению.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко одобрен проект межправительственного соглашения с Кенией о воздушном сообщении с Беларусью, сообщила пресс-служба президента.

Данный проект межправительственного соглашения Беларуси с Кенией о воздушном сообщении будет использоваться в качестве основы для проведения переговоров в будущем.

Согласно указу, одобрившему проект, на проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. Также Минтранс подпишет документ при достижении договоренности с кенийской стороной в пределах одобренного проекта.