Строительство многоквартирного дома для переселенцев началось в Зиме

Дом для переселенцев начали возводить на улице Краснопартизанской в Зиме. На участке уже вырыт котлован для заливки фундамента строения. В планах завершить строительство и начать заселять людей до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Дом на 80 квартир возводят в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» нацпроекта «Жилье и городская среда», — пояснили в правительстве.
Сейчас на объекте рабочие устанавливают сваи, а уже в августе приступят к обустройству водопроводных и канализационных сетей.
Стоит отметить, что в Зиме параллельно возводят три многоквартирных дома на улице Ярославского и ещё один на 68 жилых помещений на улице Клименко. Под программу переселения попадает 521 семья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что завод в Иркутской области получил льготный заем на обновление оборудования. Модернизация предприятия, на которую направлено более 50 млн, позволит увеличить производство в два раза.