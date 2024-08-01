Строительство многоквартирного дома для переселенцев началось в Зиме

Дом для переселенцев начали возводить на улице Краснопартизанской в Зиме. На участке уже вырыт котлован для заливки фундамента строения. В планах завершить строительство и начать заселять людей до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.