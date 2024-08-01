В Звуке появились музыкальные подборки для гастрофестиваля Set-o-Mania

В рамках фестиваля блюда объединены общей темой «Сила звука, сила мысли», которая наиболее ярко проявляется в спорте. В «Турандот» фантазируют на тему гольфа: там можно попробовать салат «Гольф-шар» или десерт «19 лунка». В «Шануар» вспоминают яркие страницы самого модного этим летом вида спорта — тенниса. Шеф «Матрешки» обращается к народным видам спорта, среди которых лапта, городки и русский бильярд. А источник вдохновения для сета в «Бочке» — баскетбол: если заказать два разных сета, можно сравнить «Бросок Белова» и «Обед Джордана».