Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 2 августа

— ч/с: Джамбула, 21−30; Неглинная, 113−119, 168−172; Ижевская, 58−64; Развития, 4−23; Северокрымская, 138, 140; Депутатский переулок, 20−29; Чайковского, 133−173 — с 08.00 до 18.00;

— Российская, 7-А, 9-А, 11-Б, 15, 15/1, 5-Б, 15-В, 17-А, 17-Б — с 08.30 до 17.00;

— Бр. Кашириных, 100, 100-А, 102, 102, 102-А, 102-Б, 102-Д, 102/3, 104, 104-А — с 08.00 до 18.00.