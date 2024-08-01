Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 2 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 2 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Комсомольский пр., 68, Ворошилова, 17, 17-А, 19, 19-А, 21, 23, 23-А — с 09.30 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 148, 154, 175 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Джамбула, 21−30; Неглинная, 113−119, 168−172; Ижевская, 58−64; Развития, 4−23; Северокрымская, 138, 140; Депутатский переулок, 20−29; Чайковского, 133−173 — с 08.00 до 18.00;
— Российская, 7-А, 9-А, 11-Б, 15, 15/1, 5-Б, 15-В, 17-А, 17-Б — с 08.30 до 17.00;
— Бр. Кашириных, 100, 100-А, 102, 102, 102-А, 102-Б, 102-Д, 102/3, 104, 104-А — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Комсомольский пр., 50, 52, 54, 56; Молодогвардейцев, 30, 32 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Ш. Руставели, 2, 2-Б, 2-А; Ю. Бульвар, 2-А, 2, 4, 1, 6; Энергетиков, 63, 23, 23-Б, 21, 21-Б, 23-А, 25; Агалакова, 35, 39, 46, 37, 37-А — с 08.30 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Театральный пер., 10,12; Б. Хмельницкого, 25-А — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— 60-летия Октября, 20; Павелецкая, 22, Трудовая, 17-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Кузнецова, 17, 19, 21, 23 — с 08.00 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 4 (подъезд 2), 5 (подъезды 1. 2), 6 (подъезды 1, 2), 7 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Силикатная, 1−96; Газизуллина, 2; Восточная-Желябова, 32, 61, 39, 48 — с 09.00 до 17.00;
— Воровского, 2; Ленина, 55, 55-А, 57 — с 09.00 до 14.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Г. Танкограда, 114 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В пятницу, 2 августа, с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Блюхера и Кузнецова.
Будьте внимательны и осторожны!