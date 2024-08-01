Глава Иркутской области обсудил с мэром Тайшета развитие города

— Это важная стратегическая территория, где реализуются крупные инвестиционные проекты. Задача правительства — содействовать ее развитию, чтобы жизнь граждан стала более комфортной, удобной, чтобы люди связывали свое будущее с этой территорией, — сказал Игорь Кобзев.