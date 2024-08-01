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Глава Иркутской области обсудил с мэром Тайшета развитие города

На встрече подвели итоги рабочей поездки губернатора в Тайшет.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев лично встретился с главой Тайшета Александром Кузиным. Главной темой обсуждений стало развитие центра муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

— Это важная стратегическая территория, где реализуются крупные инвестиционные проекты. Задача правительства — содействовать ее развитию, чтобы жизнь граждан стала более комфортной, удобной, чтобы люди связывали свое будущее с этой территорией, — сказал Игорь Кобзев.

Для создания комфортных условий в городе прилагаются меры по благоустройству. Так, в 2024 по программе «Транспортный каркас Иркутской области» на ремонт трех участков проезжих частей направили 60 млн рублей.

Помимо этого, в Тайшете подходит к завершению облагораживание территории возле стелы Героя СССР Николая Пахотищева. Работы все еще ведут в городском сквере на Полевой и обустраивают дворы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиме приступили к строительству многоквартирного жилого дома. Туда до конца года планируют переселить жителей из аварийных домов.