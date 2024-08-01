В Екатеринбурге в День ВДВ на час перекроют центральные улицы

Ограничения, связанные с праздничным шествием по проезжей части, будут действовать с 9:30 до 10:30 на следующих участках:
проспект Ленина — от улицы 8 Марта — до улицы Луначарского;
улица Луначарского — от проспекта Ленина — до улицы Первомайская.
В Госавтоинспекции добавили, что будут обеспечивать безопасность дорожного движения на протяжении всего дня.
Напомним, в городе с 6 по 31 августа планируют перекрыть движение по участку переулка Черниговского, это связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.