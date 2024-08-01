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Грозы обрушатся на Воронежскую область

Синоптики обещают их 2 и 4 августа.

Сейчас в Ричмонде: +33° 2 м/с 53% 758 мм рт. ст. +32°
Источник: Комсомольская правда

Воронежские метеорологи предупредили о грозах, которые могут разразиться над территорией нашей области 2 и 4 августа. Западный ветер принесет к нам циклон, он и будет определять погоду, которая будет крайне неустойчивой.

Дожди, которые будут сопровождать грозы, в конце концов принесут прохладу. В Воронежской области местами температура опустится до +23, но возможны и скачки до +28…+30 градусов. Что касается Воронежа, то днем 4 августа столбик термометра может опуститься до +22. А максимально в ближайшие дни она может подняться до +27. Ночами температура будет колебаться от +10 до +16.

Напомним, синоптики дали предварительный прогноз на весь август. Он обещает быть более холодным и сухим, чем обычно.