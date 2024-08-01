Грозы обрушатся на Воронежскую область

Дожди, которые будут сопровождать грозы, в конце концов принесут прохладу. В Воронежской области местами температура опустится до +23, но возможны и скачки до +28…+30 градусов. Что касается Воронежа, то днем 4 августа столбик термометра может опуститься до +22. А максимально в ближайшие дни она может подняться до +27. Ночами температура будет колебаться от +10 до +16.