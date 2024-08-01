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В Приднестровье двухлетний мальчик выпил растворитель: Малыш оказался в реанимации

С ребенком — все в порядке, он уже дома.

Источник: Комсомольская правда

Малыш из Слободзеи попал в больницу, употребив «Уайт-спирит 625». Бутылку с растворителем он нашёл во дворе. 33-летняя мама двухлетки красила качели, развела химическим средством краску, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пока женщина обновляла цвет, ребёнок отправился познавать мир. Нашёл спрятанную в кустах бутылку, открыл её. Маме принёс показать крышку.

Предположив, что сын мог выпить растворитель, испуганная родительница обратилась к медикам. Сутки мальчик провёл в реанимации, ещё несколько дней с мамой в отделении.

Сейчас любопытный двухлетка уже дома. С родителями инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу.