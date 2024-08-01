Дожди и жара: какой будет погода в Казахстане 2 августа

Ожидаются дожди с грозами, лишь на западе, юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман.
Днем в Алматинской, Атырауской, Абайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Улытауской областях, на юге Карагандинской, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара.
В Жамбылской, Алматинской, Карагандинской Улытауской, Жетысуской, Абайской областях, на юго-востоке, юге, в центре Актюбинской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, в южной половине Павлодарской, на юге, востоке Акмолинской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, Кызылординской Туркестанской, на юго-западе, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на западе, в центре Алматинской области, на западе Улытауской, на юго-востоке Жетысуской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской областей, на юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2−7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 23−25, днем 36−38 тепла.