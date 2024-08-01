Дожди и жара: какой будет погода в Казахстане 2 августа

В Мангыстауской, Кызылординской Туркестанской, на юго-западе, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на западе, в центре Алматинской области, на западе Улытауской, на юго-востоке Жетысуской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской областей, на юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.