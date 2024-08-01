В последний путь проводили ефрейтора из Усть-Илимска

В Усть-Илимске простились с участником спецоперации и защитником Отечества Василием Соломаниным. Он героически погиб в зоне СВО выполняя поставленные задачи. Об этом сообщила мэр города Анна Щекина.
— Он был достойным человеком, чести, преданным своей стране и своим согражданам, самоотверженным и мужественным. Его подвиг не будет забыт, а дело продолжат те, кто верит в добро и правду, — поделилась Анна Щекина.
Василий Соломанин дослужился до звания ефрейтора. Имя героя и защитника Отечества навсегда останется в сердцах земляков и истории города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске простились с рядовым Алексеем Корнейчевым. Мужчина героически отдал свою жизнь на благо родного государства.