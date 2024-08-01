Минус 6 школ: В Молдове до 1 сентября закроют несколько учебных заведении — по мнению властей это делается в интересах детей

Что по-настоящему в интересах детей — так это чтобы в каждом селе и городе у них была своя школа. Чтобы дети, как при советской власти, которую так проклинает Санду, в школу ходили пешком, а не мотались зимой и летом по ухабам на раздолбанном транспорте.