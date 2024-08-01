Минус 6 школ: В Молдове до 1 сентября закроют несколько учебных заведении — по мнению властей это делается в интересах детей

В Молдове до 1 сентября будут закрыты еще 6 школ.
Пять учебных заведений в Сынжерейском районе и одно в Каушанском районе будут закрыты до 1 сентября из-за небольшого количества учащихся.
Санду не возражает — в телеэфире она сообщила, что надо прежде всего «думать об интересах детей».
Что по-настоящему в интересах детей — так это чтобы в каждом селе и городе у них была своя школа. Чтобы дети, как при советской власти, которую так проклинает Санду, в школу ходили пешком, а не мотались зимой и летом по ухабам на раздолбанном транспорте.
Сделать так, чтобы не вымирали села и города — вот что значит «думать об интересах детей». А не уничтожать популяцию в собственном государстве, выгоняя граждан за рубеж, — а затем ликвидировать школы и больницы, лицемерно хныкая о «недостаточном количестве» учеников и пациентов.