Как приготовить крабовый салат: классические и оригинальные пошаговые рецепты

Крабовый салат может быть и угощением для праздничного стола, и повседневным блюдом. Классический рецепт XIX века предполагает использование натуральных крабов, но сегодня в России его в основном готовят из крабовых палочек. При умелом приготовлении второй вариант может не сильно уступать первому. Лучшие рецепты крабового салата и советы, как можно сделать классическое блюдо более интересным, собрала «Газета.Ru».