Синоптик рассказал, каким будет август в Калининградской области

В августе в Калининградской области будет типичная для региона погода, которая будет немного отличаться от июльской. Предварительным прогнозом с «Клопс» поделился инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.
«Жаркие дни ещё удивят калининградцев, но будет их несколько меньше, чем в июле. В основном, тепло — до +24 днём и до +15 ночью».
Осадки будут умеренными, катаклизмов не предвидится. Эксперт добавил, что главная тенденция этого лета сохранится и в августе: погода будет переменчивой. Связано это с активными атмосферными процессами.
В Калининграде в выходные температурный максимум составит +25 градусов, в воскресенье ожидается дождь.