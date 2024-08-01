Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, каким будет август в Калининградской области

Погода сумеет удивить жаркими днями.

Сейчас в Ричмонде: +33° 2 м/с 53% 758 мм рт. ст. +32°
Источник: РИА "Новости"

В августе в Калининградской области будет типичная для региона погода, которая будет немного отличаться от июльской. Предварительным прогнозом с «Клопс» поделился инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.

«Жаркие дни ещё удивят калининградцев, но будет их несколько меньше, чем в июле. В основном, тепло — до +24 днём и до +15 ночью».

рассказал Будовый

Осадки будут умеренными, катаклизмов не предвидится. Эксперт добавил, что главная тенденция этого лета сохранится и в августе: погода будет переменчивой. Связано это с активными атмосферными процессами.

В Калининграде в выходные температурный максимум составит +25 градусов, в воскресенье ожидается дождь.