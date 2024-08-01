Две парковки стали платными в Краснодаре — точные адреса

Две парковки стали платными в Краснодаре. Кроме того, на четырех оплачиваемых автостоянках увеличили количество мест под машины. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.