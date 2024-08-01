Две парковки стали платными в Краснодаре — точные адреса

Две парковки стали платными в Краснодаре. Кроме того, на четырех оплачиваемых автостоянках увеличили количество мест под машины. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.
Парковки стали платными на следующих участках по обеим сторонам:
На улице Новороссийской (от Северной до Шевченко);
На улице Российской (от 40-летия Победы до Жлобы).
Количество платных парковочных мест увеличилось по обеим сторонам:
улицы Севастопольской (от Красных Партизан до Северной);
улицы Седина (от Головатого до Будённого);
улицы Седина (от Будённого до Горького);
Также выросло количество машиномест по нечетной стороне улицы Седина (от Гимназической до Мира).
Всего на улицах кубанской столицы стало больше на 400 мест для парковки транспорта. На текущий момент в городе функционируют 256 платных парковой вместимостью более 10,3 тысяч машиномест.
Напомним, в Краснодаре увеличили стоимость за стоянку авто на 87 муниципальных парковках. Повышение тарифов связано с выявленной переполненностью некоторых парковок, превышающей 85%. Стоимость парковки в краевом центре увеличилась на сумму от 10 до 30 рублей.