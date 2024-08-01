Празднества в честь Серафима Саровского прошли в Дивееве

— Вот уже три десятилетия первого августа в Дивеево съезжаются сотни паломников из России и зарубежья, чтобы побывать на празднике — годовщине прославления и дне памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского, — подчеркнул глава Нижегородской митрополии. — Как отметил в своем послании Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, очень важно иметь радость в сердце, а радость дается через стяжание мирности духа, как заповедовал преподобный Серафим.