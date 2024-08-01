Празднества в честь Серафима Саровского прошли в Дивееве

Праздничные мероприятия прошли в Дивееве Нижегородской области в день памяти Серафима Саровского 1 августа. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил благодарственный молебен в Благовещенском соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
— Вот уже три десятилетия первого августа в Дивеево съезжаются сотни паломников из России и зарубежья, чтобы побывать на празднике — годовщине прославления и дне памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского, — подчеркнул глава Нижегородской митрополии. — Как отметил в своем послании Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, очень важно иметь радость в сердце, а радость дается через стяжание мирности духа, как заповедовал преподобный Серафим.
1 августа в Божественной литургии на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря приняли участие 5 200 человек. Всего в день торжеств монастырь посетило 12 500 человек.
Отмечается также, что присутствовавшим на торжествах гражданам раздали иконки преподобного Серафима Саровского.
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