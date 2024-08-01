Мэр Иркутска проверил ход ремонтов в школах и детсадах

— С прошлого года вместе с правительством региона выделяем большой объем финансирования. В 2024-м на эти цели направлено более 600 миллионов рублей. Также задействуем проекты «Народные инициативы» и «Есть решение». Подрядчики ответственно относятся к работам. Все поставленные задачи будут исполнены, — отметил мэр Руслан Болотов.