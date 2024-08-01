Мэр Иркутска проверил ход ремонтов в школах и детсадах

Ход ремонтов в школах и детских садах Свердловского округа проверил мэр Иркутска Руслан Болотов. По традиции перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях областного центра проводят текущие и капитальные ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— С прошлого года вместе с правительством региона выделяем большой объем финансирования. В 2024-м на эти цели направлено более 600 миллионов рублей. Также задействуем проекты «Народные инициативы» и «Есть решение». Подрядчики ответственно относятся к работам. Все поставленные задачи будут исполнены, — отметил мэр Руслан Болотов.
Во время проверки глава столицы Приангарья побывал в детсаду № 123. В нем были проведены работы по обновлению крыши, монтажу водоотводов и забора. Уличную площадку украсили более 20 объектов: лавочки, песочный двор, лабиринты и многое другое.
Также Руслан Болотов заглянул в школу № 77. На объекте образования ремонт в полном разгаре — идет укладка асфальта и ремонт отмостки. В классах появятся новые двери. Проверен был и лицей № 1, там обновляют столовую.
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