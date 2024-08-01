Глава Екатеринбурга заявил о «сдержанном» праздновании Дня города в 2024 году

Ранее на заседании коллегии господин Орлов подписал постановление о проведении Дня города в Екатеринбурге. Отмечается, что первым мероприятием празднования станет День строителя, который пройдет 10 августа. «Программа включает более 40 мероприятий, которые пройдут на 20 городских площадках. Екатеринбуржцев ожидают музыкальные концерты, несколько спортивных состязаний всероссийского уровня, а также впервые разбитые на собственной площадке сады “Атмофеста” и фейерверк», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Напомним, в 2023 году праздничные мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга собрали 1,2 млн человек. На концертных площадках выступили «Урфин Джюс», «Чайф», «Пелагея», Хор Турецкого, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Niletto и Клава Кока. В музеях для гостей и жителей города работала выставка «Представляя город», посвященная истории развития Екатеринбурга, а на Плотинке — выставка ретро-автомобилей. Завершился День города лазерным шоу и десятиминутным фейерверком из 15 тыс. залпов над акваторией Городского пруда.
Совет неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) при администрации Екатеринбурга создал Алексей Орлов в 2021 году. В состав Совета вошли депутаты гордумы, общественные деятели, музыканты, журналисты, историки и архитекторы.