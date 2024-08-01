Глава Екатеринбурга заявил о «сдержанном» праздновании Дня города в 2024 году

Празднование Дня города в Екатеринбурге пройдет «сдержанно, в соответствии тому времени, в котором мы сейчас живем», рассказал мэр Алексей Орлов в ходе заседания Совета неравнодушных горожан. «День города забываться нельзя, это один из самых любимых праздников жителей. Будет сдержано, но все мероприятия мы в обязательном порядке проведем», — заверил он.