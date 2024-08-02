Естественная убыль населения Татарстана увеличилась на 45%

В целом в России по итогам января-мая естественная убыль населения составила 281,8 тыс. человек. Так, за отчетный период в стране родилось 500,9 тыс. детей. Это на 10,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом умерло в стране 782,7 тыс. человек (на 34,2 тыс. больше, чем за те же 5 месяцев прошлого года).