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Умер «отец брейкбита» DJ Randall

Британский диджей Рэндалл Макнил, он же DJ Randall, скончался в возрасте 54 лет. Он считался одним из пионеров драм-н-бейса, зародившегося в Англии в 90-х.

Источник: Звук

Британский диджей Рэндалл Макнил, он же DJ Randall, скончался в возрасте 54 лет. Он считался одним из пионеров драм-н-бейса, зародившегося в Англии в 90-х.

О смерти музыканта сообщает Resident Advisor без уточнения причин.

Dj Randall начинал работать в жанре эйсид-хаус, который он впервые услышал, еще будучи подростком. В начале 90-х, на заре драм-н-бейса, диджей добавлял в свои сеты брейкбит, таким образом став одним из ветеранов жанра.

В 1996-м Рэндалл основал собственный лейбл Mac2 Recordings вместе с продюсером Cool Hand Flex.

«Мы потеряли абсолютную легенду, — сказано в соцсетях лейбла. — Ты был настоящим солдатом джангла; твое безупречное, ненапряжное сведение, твои преданность делу и стремление к развитию были по-настоящему вдохновляющими».

Ранее скончался пионер хип-хопа Chino XL, известный по бифу с Тупаком.