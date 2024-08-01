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В заливы Калининградской области выпустили 2,5 млн мальков угря

Восстановление популяции ценных видов рыб — один из приоритетов властей.

Источник: Росрыболовство

За три дня в Калининградской области в водоемы выпустили 2,5 млн мальков угря. Об этом сообщает Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 1 августа.

Молодью угря заселили Калининградский и Куршский заливы Балтийского моря.

Отмечается, что угорь долгое время был одним из основных объектов промысла, а максимальные уловы доходили до 180 тонн в год. Но промысловый запас ценной рыбы стал заметно снижаться.

«Основными причинами катастрофичного снижения численности стали отлов угря и его личинок в промышленных объемах, а также возникновение плотин на пути миграции этой рыбы», — говорят в Росрыболовстве.

Искусственное зарыбление водоемов Калининградского области продолжится.