В заливы Калининградской области выпустили 2,5 млн мальков угря

За три дня в Калининградской области в водоемы выпустили 2,5 млн мальков угря. Об этом сообщает Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 1 августа.
Молодью угря заселили Калининградский и Куршский заливы Балтийского моря.
Отмечается, что угорь долгое время был одним из основных объектов промысла, а максимальные уловы доходили до 180 тонн в год. Но промысловый запас ценной рыбы стал заметно снижаться.
«Основными причинами катастрофичного снижения численности стали отлов угря и его личинок в промышленных объемах, а также возникновение плотин на пути миграции этой рыбы», — говорят в Росрыболовстве.
Искусственное зарыбление водоемов Калининградского области продолжится.