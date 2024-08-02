Нижегородские медики достали огромного червя из печени пациента

Нижегородские медики извлекли из печени пациента огромного червя. Уникальная операция была проведена в Нижегородском областном онкодиспансере. Об этом в своем телеграм-канале «Бокал прессека» сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов.
— Объемное новообразование в печени молодого парня выявили во время УЗИ. Как оказалось, это гельминт альвеококк захватил печень и её магистральные сосуды. Он сумел прорасти в нижнюю полую вену, диафрагму и в правое лёгкое, — рассказал Алексей Никонов.
Изначально хирурги из Индии и Турции рекомендовали провести трансплантацию печени. Но нижегородские медики сумели обойтись без этого.
— Парню провели аутотрансплантацию печени — орган извлекли из организма, промыли охлаждённым консервирующим раствором, отрезали нужный сегмент, восстановив при этом сосуды. Такая операция проводится в единичных клиниках, — говорится в сообщении.
Пациент вернулся к учебе спустя десять дней восстановления. Такие сложные операции выполняются лишь в отдельных медицинских учреждениях мира.