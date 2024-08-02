Нижегородские медики достали огромного червя из печени пациента

— Объемное новообразование в печени молодого парня выявили во время УЗИ. Как оказалось, это гельминт альвеококк захватил печень и её магистральные сосуды. Он сумел прорасти в нижнюю полую вену, диафрагму и в правое лёгкое, — рассказал Алексей Никонов.