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Нижегородские медики достали огромного червя из печени пациента

Операцию провели в областном онкологическом диспансере.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские медики извлекли из печени пациента огромного червя. Уникальная операция была проведена в Нижегородском областном онкодиспансере. Об этом в своем телеграм-канале «Бокал прессека» сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов.

— Объемное новообразование в печени молодого парня выявили во время УЗИ. Как оказалось, это гельминт альвеококк захватил печень и её магистральные сосуды. Он сумел прорасти в нижнюю полую вену, диафрагму и в правое лёгкое, — рассказал Алексей Никонов.

Изначально хирурги из Индии и Турции рекомендовали провести трансплантацию печени. Но нижегородские медики сумели обойтись без этого.

— Парню провели аутотрансплантацию печени — орган извлекли из организма, промыли охлаждённым консервирующим раствором, отрезали нужный сегмент, восстановив при этом сосуды. Такая операция проводится в единичных клиниках, — говорится в сообщении.

Пациент вернулся к учебе спустя десять дней восстановления. Такие сложные операции выполняются лишь в отдельных медицинских учреждениях мира.

медицина