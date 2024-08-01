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Последние новости к вечеру 1 августа 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 1 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 1 августа — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 августа 2024 года.

Россия и страны Запада начали обмен заключенными в Турции

TRT Haber сообщил, что Россия, Германия и США обменяли 26 заключенных. Россия получила 10, Германия — 13, США — 3. Обмен прошел в Анкаре при посредничестве турецкой разведки.

В Нижнем Тагиле при взрыве газа в пятиэтажке обрушились два подъезда

В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившихся подъездов пятиэтажки извлекли тело женщины. МЧС ранее сообщало о 12 пострадавших, под завалами могут находиться до 16 человек.

Прокуратура утвердила обвинение по делу Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от налогов на 906,6 млн руб. Дело направят в Савеловский суд. С января 2024 года она в СИЗО, ей грозит до 16 лет колонии.

Глава «Военторга» арестован по делу о хищении

Владимир Павлов арестован по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО руководителя «Военторга» до 30 сентября по обвинению в мошенничестве. Павлов вину не признал.

Израиль отчитался о гибели второго лидера ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил об убийстве командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа в результате авиаудара по Хан-Юнису, сектор Газа. Он был причастен к нападению 7 октября на юг Израиля.