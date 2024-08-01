Последние новости к вечеру 1 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 августа 2024 года.
Россия и страны Запада начали обмен заключенными в Турции
TRT Haber сообщил, что Россия, Германия и США обменяли 26 заключенных. Россия получила 10, Германия — 13, США — 3. Обмен прошел в Анкаре при посредничестве турецкой разведки.
В Нижнем Тагиле при взрыве газа в пятиэтажке обрушились два подъезда
В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившихся подъездов пятиэтажки извлекли тело женщины. МЧС ранее сообщало о 12 пострадавших, под завалами могут находиться до 16 человек.
Прокуратура утвердила обвинение по делу Блиновской
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от налогов на 906,6 млн руб. Дело направят в Савеловский суд. С января 2024 года она в СИЗО, ей грозит до 16 лет колонии.
Глава «Военторга» арестован по делу о хищении
Владимир Павлов арестован по делу о хищениях на госконтрактах для Минобороны. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО руководителя «Военторга» до 30 сентября по обвинению в мошенничестве. Павлов вину не признал.
Израиль отчитался о гибели второго лидера ХАМАС
ЦАХАЛ сообщил об убийстве командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа в результате авиаудара по Хан-Юнису, сектор Газа. Он был причастен к нападению 7 октября на юг Израиля.