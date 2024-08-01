Последние новости к вечеру 1 августа 2024 года

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от налогов на 906,6 млн руб. Дело направят в Савеловский суд. С января 2024 года она в СИЗО, ей грозит до 16 лет колонии.